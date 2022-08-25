Akşehir Onur Günü, fener alayı ve Jandarma Bandosu konseri ile final yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen 24 Ağustos Onur Günü Akşehir'den Zafere 100. Yıl Etkinlikleri akşam düzenlenen fener alayı ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun konseri ile son buldu.

Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu önünde başlayan fener alayı etkinliğinde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve meşaleler eşliğinde yürüyüşe geçen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından katılımcılara bir konser verildi. Gecenin sonunda bandonun çaldığı hareketli parçalarla özellikle çocuklar oyunlar oynadı. Konser sonunda AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Şefi Teğmen Oğuzhan Doğan'a bir plaket takdim edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “24 Ağustos Akşehir'den Zafere 100. yıl etkinlerimiz dolu dolu geçti. Sizlerin katılımı daha da anlam kattı. Bugün Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarımız aramızdaydı. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.