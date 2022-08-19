Akşehir Onur Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor

Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Konya'nın Akşehir ilçesinde; taarruz hazırlıklarının sona ererek karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen Akşehir Onur Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

‘24 Ağustos Akşehir'den Zafere, 100. Yıl Etkinlikleri' başlığı altında düzenlenecek etkinliklere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ında katılacağı bildirildi. 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 16.30'da başlayacak Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde Halk Oyunları Gösterisi, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü'nün Mehteran Gösterisi, Muharip Uçak Geçişi, “Akşehir Üstünden Afyonkarahisar'a Zafere Temsili Yürüyüş" gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca emekli öğretmen Fikri Er tarafından da Batı Cephesi Karargahı Müzesi önünde bir fotoğraf sergisi açılacak.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan kutlama programı çerçevesinde düzenlenen 24 Ağustos Onur Günü U12 Futbol Turnuvası'na; Akşehirspor, Altınordu, Antalya Spor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayseri Spor, Konya Spor ve Samsun Spor Kulüplerinin U12 takımları katılacak. Turnuvanın final maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 18:00'da Nasreddin Hoca Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Süper Lig eski hakemlerinden Deniz Çoban yönetecek.

Şöhretler karmasında ünlü futbolcular

Turnuvanın final maçı sonrasında, Şöhretler Karması ile Akşehirspor U12 Takımı arasındaki karşılaşmayla canlandırılacak olan Tarihi Maçta; Şöhretler Karması'nda Cemil Turan, Zafer Tüzün, Cem Pamiroğlu, Oğuz Çetin, B. Şenol, K. Şenol, Hami Mandıralı, Özer Hurmacı gibi ünlü futbolcular forma giyecek. Stadyumda gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü Gösterisinin ardından saat 21:00'da Nasreddin Hoca Stadyumu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Fener Alayı düzenlenecek. Program, saat 21:30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Jandarma Genel Komutanlığı Bando Gösterisi ile sona erecek.