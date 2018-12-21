Akşehir Tarihi kitabının 2. baskısı yapıldı

Muharrem Bayar tarafından yazılan ve ilki 2014 yılında basılan ‘Akşehir Tarihi' kitabının, geliştirilmiş ve düzenlenmiş hali Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından tekrar bastırıldı.

Akşehir'in geçmişten günümüze köprü niteliği taşıyan güzellikleriyle tarihin içinde saklı kalmış bir hazine gibi olduğuna dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehirimiz, tarihi yüzyıllara dayanan evleri, tarihi eserleri, anıtsal yapıları ve sokaklarıyla her karışı kıymetli, müstesna bir kenttir. Bu eşsiz tarihi kimliğin yanında; Akşehirimiz, ünlü gül-düşün ustası, filozof ve ilim adamı Nasreddin Hocamızı da yetiştirmiştir. Yine Milli Mücadele döneminde de kilit noktası olan şehrimiz, 9 ay 10 gün Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yaparak, Büyük Taarruz'un stratejik planlarının yapıldığı yer olarak ülkemizin bağımsızlığımızın kazanılmasında önemli bir merkez olmuştur. Bu tarihi ve kültürel değerlerimiz gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmek bir zorunluluk; bunun gereği olan her türlü önlemi almak da bir toplumsal sorumluluktur. Geçmişten devraldığımız değerlerin bizden sonraki nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle geçmişimizin gün yüzüne çıkması, çocuklarımızın gençlerimizin tarihini, kültürünü bilmesi; ecdadını tanıması için değerli Araştırmacı-Yazar Dr. Muharrem Bayar'ın hazırladığı 'Akşehir Tarihi' kitabının 2. baskısını yaptırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu nadide ve değerli eserin basılması için yıllardır gece-gündüz demeden, yoğun bir çalışma temposuyla bilgi ve belgeleri derleyerek, “Akşehir Tarihi” kitabını şehrimize kazandıran değerli hocamız Sayın Dr. Muharrem Bayar'a en derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Muharrem Bayar'da hazırladığı kitabın ikinci baskısının yapılmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “6 yıl görev yaptığım, ekmeğini yeyip suyunu içtiğim vefakar Akşehir'e vefa borcumu ödemek için bir eser yazıp hediye etmek istedim. 4 yıl boyunca sıkı bir çalışma ve araştırma sonucu kaleme aldığım ve ilki 2014 yılında basılan Akşehir Tarihi kitabımın ikincisinin basılmış olmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duymaktayım. Hiçbir karşılık beklemeksizin hazırladığım bu çalışmamı tüm Akşehir'e ve Akşehir'i sevenlere hediye ediyor, kitabımın ikinci baskısını yaptıran kültür adamı, Değerli Belediye Başkanımız Salih Akkaya Beyefendiye ve bu güne kadar bu kitabın basılmasına katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.