Akşehir ve Tuzlukçu emniyetinden ortak operasyon

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu temin edeceğini tespit ettikleri aracı Tuzlukçu İlçe Emniyet Amirliği işbirliğinde ilçe girişinde durdurarak 12 gram eroin ile 115 hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, 4 şahsın araç ile Antalya'ya uyuşturucu almaya gittiklerini tespit etti. Plakası belirlenen ve takibe alınan araç, Antalya dönüşü Ilgın üzerinden Tuzlukçu'ya gittiğinin bilgisi alınması üzerine Tuzlukçu İlçe Emniyet Amirliği ile irtibata geçilerek ekipler tarafından ilçe girişinde durduruldu. Yapılan aramada, araçta bulunan 4 şüpheliden O.S.'de 11 gram eroin ile 115 hap, H.K.'da ise bir buçuk gram eroin yakalanarak el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden S.S. ve D.S. ifadelerinin ardından, diğer 2 şüpheli O.S. ve H.K. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.