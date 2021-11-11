Akşehir yeni bir mesire alanına kavuşuyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, günlük hayatın koşuşturması arasında yorulan insanların, nefes alabilecekleri ve ilçenin doğal güzelliğinden faydalanabilecekleri yeni bir mesire alanı için çalışmalara başladı.

Vatandaşların kuş sesleri arasında huzur bulacağı, aileleri ile piknik ve yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirebileceği yeni mesire alanında incelemelerde bulunan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya yaptığı açıklamada “Şu anda Akşehir'imizde Hıdırlık Mesire Alanının altında başlattığımız yeni mesire alanındaki çalışmalarımızı incelemek üzere geldik. Hıdırlık'ta ki çay bahçesi, barbekülü piknik alanı ve yanı başımızdaki Selçuk Parkı'ndan sonra 12 bin metrekarelik alanda, Açıkhava Tiyatromuzun yan tarafında güzel bir şekilde halkımıza hizmet verecek yeni bir mesire alanı yapıyoruz. Bu mesire alanımızdan ateşsiz yani barbeküsüz piknik yapmak isteyen hemşerilerimiz faydalanmış olacaklar. Evde hazırladıkları yiyecek ve içeceklerini, burada tabiatla iç içe, çam ormanlarımızın içerisinde dinlenerek güzel vakitler geçirecekler. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nasip olursa önümüzde ki, piknik sezonuna bu alanı hazırlamış olacağız. Şu anda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bu 12 bin metrekarelik alanda kamelyalar, yürüyüş parkurları, çocuklarımız için oyun parkurları olacak ki bir kısmının montajı da yapıldı. İnşallah güzel bir piknik alanı oluşturacağız. Bu mesire alanında mangal ve barbeküler yer almayacak, çünkü bu alan ateşsiz piknik alanı olarak kullanılacak. Tüm hemşehrilerime tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.