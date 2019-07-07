Akşehir'de 11 adet sanat sergisi açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri kapsamında çeşitli sanat dallarından 11 adet sergi açıldı.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında şehrin farklı yerlerinde Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla fotoğraf, karikatür, resim ve çeşitli sanat dallarında sergiler açıldı. Sergilerin açılışını; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Müze Müdürü Sevcan Karapıçak birlikte yaptı.

İlk olarak Batı Cephesi Karargah Müzesi önünde Fikri Er tarafından açılan ‘Sende de Bende de Anısı Var-Akşehir'in Hafızası' isimli eski Akşehir fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı. Sergiyi açan ve fotoğrafları inceleyen Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet daha sonra Akşehir Kültür Merkezi'ne geçti. Burada Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) tarafından açılan ‘Kadrajımızdan Yansıyanlar' sergisi, Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından açılan ‘Selçuklu'dan Motifler' sergisi, Karikatürcüler Derneği tarafından açılan ‘Karikatür' sergisi açılışlarını yapan heyet, daha sonra Kültür Merkezi önündeki meydanda Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri tarafından açılan “Akşehir Atölyesi Proje Sergisi' açılışını yaptı. Burada öğrenciler tarafından Başkan Akkaya'ya proje çalışmaları hakkında kısa bilgiler sunuldu. Kültür merkezi önündeki meydanda Ahmet Genç'in ‘Akşehir'den İnsan Manzaraları' isimli fotoğraf serginin açılışı yapan Başkan Akkaya ve beraberindekiler, daha sonra Tarihi Cumhuriyet İlkokulu'na geçerek Akşehir Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Üç Boyutlu Rölyef, Ahşap Süsleme' Sergisinin açılışını yaptı. Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki Gülen Baldan tarafından açılan ‘Yağlı Boya ve Sulu Boya' resim sergisi ile Ersan Perçem tarafından açılan ‘Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi' açılışlarını yapan heyet, Pervasız Gazetesi tarafından açılan ‘Pervasız Yerel Basın Müzesi' matbaa sergisi açışını da yaptı. Protokol üyeleri son olarak Perşembe Pazarı yanında kurulan Şenlik Alanı Sergisin açılışını gerçekleştirerek bu alanda da bir gezi yaptılar. Yapılan sergi açılışlarından sonra açılışa katılan protokol üyeleri tarafından sergilerin açılmasına katkı sağlayan kişi ve kurum yetkililerine Akşehir Belediyesi adına plaket takdim edildi.

Açılan sergiler 10 Temmuz akşamına kadar Akşehirli sanatseverler tarafından gezilebilecek.