Akşehir'de 16 bin 697 öğrenci karne aldı

Akşehir'de bin 242 anasınıfı ve anaokulu, 4 bin 882 ilkokul, 4 bin 790 ortaokul, 5 bin 783 lise öğrencisi karne alırken, Tarık Buğra İlkokulu'nda ilçe protokolünün katılımıyla bir karne dağıtım töreni düzenlendi. İlçe protokolü birinci sınıf öğrencilerinin karne sevincine ortak olurken, ilk girdikleri sınıfta İrfan Talha Sayargil isimli minik birinci sınıf öğrencisinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere olarak okumasını beğeniyle izlediler. Törene katılan ilçe protokolü ile birlikte çocuklara karnelerini dağıtan Başkan Akkaya, öğrencileri tebrik ederek, tatili iyi değerlendirip bol bol kitap okuma tavsiyesinde de bulundu.

Üçüzlerde karne sevinci yaşadı

Ayrıca okulun 3. sınıfında eğitim gören Ebrar Oğur, Elif Su Oğur ve Eymen Oğur isimli üçüz kardeşlerde protokolün elinden karnelerini aldı. Karne dağıtımı sonrasında okul bahçesinde öğrencilere ve velilerine Akşehir Belediyesi tarafından mobil ikram çeşmesi aracı ile çikolatalı süt dağıtımı yapıldı. Akşehir Tarık Buğra İlkokulu'nda düzenlenen törene; Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, bazı kamu kurum müdürleri katıldı.