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Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 17 bin 645 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 17 bin 645 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.


2019-2020 eğitim öğretim Yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Akşehir Nihat Dayanık İlkokulunda tören düzenlendi. Törene; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Programda, öğrencilere protokol üyeleri tarafından karneleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Karne dağıtımı sonrasında ise okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bitmiş oldu.

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