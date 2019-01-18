Akşehir'de 18 bin 158 öğrenci karne aldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde toplam 18 bin 158 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Akşehir Yıldırım İlkokulunda tören düzenlendi. Törene; Kaymakam Mehmet Türk, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Vekili Özgür Kaçar, ilçe protokolü, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Yıldırım İlkokulunda yapılan programda, Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Trafik Sokağı açılışları da yapıldı. Öğrencilere protokol üyeleri tarafından karneleri takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Karne dağıtımı sonrasında ise okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının ilk dönemi sona erdi.