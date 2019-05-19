Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Eski Kaymakamlık Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından sunuldu. Çelenk sunma programından sonra etkinliklere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi. Buradaki törende Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü de yer aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılmasının ardından, spor kulüpleri tarafından hazırlanan gösteriler boks, halter, tekvando ve jimnastik gösterileri beğeniyle izlendi. Gösterilerin ardından 19 Mayıs ile ilgili spor ve sanatsal yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Akşehir'deki etkinlikler Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda yaptığı gösteriler ile devam etti. At üzerinde okla hedefi vurma ve çeşitli akrobasi gösterileri yapan sporcular izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Akşehir'deki kutlamalar gece yapılacak fener alayı yürüyüşü ile sona erecek.