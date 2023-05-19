Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk programından sonra etkinliklere Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi. Buradaki törende Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü de yer aldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından 19 Mayıs ile ilgili şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Akşehir Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından yapılan gösterinin ardından spor kulüpleri tarafından hazırlanan güreş, tekvando ve jimnastik gösterileri izlendi. Gösterilerin ardından tören sona erdi. Akşehir'deki kutlamalar gece yapılacak fener alayı yürüyüşü etkinliği ile sona erecek.

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Gençlik Haftası münasebetiyle Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunda Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi. Uçurtma şenliğinde öğrenciler ve çocuklar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenirken saha içerisinde doyasıya uçurtma uçurdu.