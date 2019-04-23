Akşehir'de 23 Nisan coşkusu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir'deki etkinlikler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu'nun, Eski Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelengin konulmasından sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Akşehir'deki 23 Nisan etkinlikleri, Yıldırım İlkokulundaki kutlamalarla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu yaptı.

Konuşmanın ardından, öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterileri ve danslar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Özellikle çocukların yaptığı Barış Manço şarkısı ve canlandırması ile engelli öğrencilerinde katıldığı dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.