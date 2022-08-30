Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay İbrahim Polat, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün alanda bulunanların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Hasan Arslan yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Akşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan geçit töreni ile kutlama sona erdi.