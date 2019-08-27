Akşehir'de 5. Geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu heyecanı başladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği organizasyonuyla yapılan 5. Geleneksel 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında başlayan turnuvaya Yıldız Kız kategorisinde 3 takım, Yıldız Erkek kategorisinde 3 takım, Genç Erkek kategorisinde 4 takım, Genç Kız kategorisinde 4 takım, Büyük Erkekler kategorisinde 7 takım katıldı. Ayrıca 3 sayılık atış yarışması için de 81 kişinin katılım sağladığı öğrenildi. Turnuva sonunda şampiyon olan ve dereceye giren takımlar ile 3 sayılık atış yarışmasındaki derece yapan sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, turnuvanın bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirtti. Yılmaz, turnuvanın yapılmasında destek olanlara teşekkür ederek, herkese başarılar diledi. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de yaptığı konuşmada, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın şehir dışı programları münasebetiyle turnuvanın açılışına katılamadığını ifade ederek, “21 takımımız bu turnuvaya katılıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuva'nın ödül töreni 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.