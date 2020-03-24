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Akşehir'de ağaçlandırma ve budama çalışmaları sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilçe genelindeki muhtelif yerlerde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe genelindeki muhtelif yerlerde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.


Sonbaharda başlayan budama çalışmalarında mevsim itibariyle sona yaklaşılırken fidan dikimi çalışmalarının da hava şartlarına göre birkaç ay devam etmesi planlanıyor.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sonbahardan bu yana park, yeşil alan ve orta refüjlerde 350 bin adet lale soğanı, 10 bin adet gül ve 2 bin adet ağaç fidanı dikiminin gerçekleştirildiğini belirterek, gül ve ağaç fidanı dikimlerinin mevsim şartlarına göre devam edeceğini söyledi.

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