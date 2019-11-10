Akşehir'de Atatürk'ü anma etkinlikleri

yıldönümünde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

Akşehir'de anma programları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ilçe protokolü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saat 9'u 5 geçe sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak meydandaki bayrak yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Çelenk sunumu programına Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Akşehir'deki Atatürk'ü anma etkinlikleri, saat 09.30'da Akşehir Kültür Merkezi'nde Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesinin düzenlediği programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Salim Bozkurt tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Atatürk'ün hayatı konulu video gösterisinin ardından okul öğrencileri tarafından Atatürk'le ilgili çeşitli şiirler seslendirildi. Program, yapılan Atatürk Oratoryosu'nun ardından, İzindeyiz Atam Marşı'nın söylemesiyle sona erdi.