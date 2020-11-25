Akşehir'de beklenen kentsel dönüşümün imzası atıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu 15 bin metrekarelik arsanın belediyeye tahsis edileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu alanın, Akşehir Uygulama İmar Planında kısmen belediye hizmet alanı ve kısmen de meydan alanında kalmakta olduğunu ifade ederek, “1950'li yıllarda şehir merkezinde mimari estetikten uzak olarak inşa edilen binaya ihtiyaçlar dahilinde ek binalar yapılmıştır. Yapılan deprem tahlilleri sonucu binalarda güçlendirme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca fiziksel engelli öğrenciler için binaların erişilebilir olmadığı da bilinmektedir. Savaş Mahallesinde yaklaşık 45 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam etmekte olan Nasreddin Hoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 32 dersliğe sahiptir. Burada derslikler mevcut iken atölyeler bulunmamaktadır. Nasreddin Hoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bölümlerinin benzerliği ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından her iki okulun da Savaş Mahallesinde yapımı devam etmekte olan Nasreddin Hoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi derslikleri kullanılarak ve 4 atölye daha yapılarak enerji, cari giderler, öğretmen ihtiyacı vb. giderlerden de istifade edileceğinden, bir çatı altında birleştirilmesi uygun olacağı ön görülmüştür. Bu nedenlerle Konya Valiliği onayıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Savaş Mahallesinde yapımı devam etmekte olan Nasreddin Hoca Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arsasına 4 adet 2 katlı yaklaşık 4 bin metrekare inşaat alanı olan atölye binalarının 2021-2022 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak şekilde, belediyemiz tarafından yapılmasının ardından İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin şuan bulunduğu taşınmazın belediyemize tahsisine yönelik protokol imzalanmıştır. Bu sayede bu okulumuzun bulunduğu yaklaşık 15 bin metrekarelik alan belediye hizmet alanı, meydan ve altı otopark olacak şekilde Akşehir'e kazandırılacaktır” dedi.

Başkan Akkaya; atölyelerin yapılmasının ardından belediyeye tahsis edilecek arsa sayesinde Akşehir'in nefes alacak ve otopark sorununa çözüm olacak büyük bir alana kavuşacağının altını çizerek, bu konuda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere Konya Valisi Sayın Vahdettin Özkan, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu'na teşekkür etti. Başkan Akkaya, “İlçemizin tüm sorunlarının çözümünde olduğu gibi bu konuda da önemli ölçüde katkı sağlayan hemşehrimiz, AK Parti Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem'e özellikle şükranlarımı sunarım” dedi.