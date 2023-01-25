Akşehir'de çocuklar tiyatroyla buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya 2022-2023 eğitim öğretim yılının ara tatile girmesi nedeniyle Akşehirli çocukları tatil hediyesi olarak tiyatro ile buluşturdu.

İki gün boyunca Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan tiyatronun ilk gününde seanslara ilgi yoğun oldu. Günde 3 seans olarak izleyiciyle buluşan oyunun ilk gününde çocuklar ve velileri tiyatro izlemenin keyfini yaşarken, yoğun ilgi nedeniyle kültür merkezindeki ara koridorlar bile oyunu izlemek isteyen minikler tarafından hınca hınç dolduruldu. Üsküdar Tiyatrosu tarafından sergilenen “Keloğlanın Fendi Kralı Yendi” isimli tiyatro oyununun öğle seansını Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel çocuklarla birlikte izledi. Oyun boyunca kahkahalarla oyunu izleyen minikler kadar onlarla birlikte kültür merkezine gelen velileri de keyifli saatler geçirdi. Oyun sonunda Başkan Akkaya tarafından oyuncular tebrik edilerek, oyunun yönetmeni Salih Koçak'a günün anısına bir plaket takdim edildi.

Başkan Akkaya, geleceğin büyükleri olan çocukları ara tatilde Akşehir Belediyesi olarak güzel bir tiyatro oyunu ile buluşturduklarını belirterek, “Sizler geleceğin cumhurbaşkanı, belediye başkanı, doktorları, mimarları ve mühendisleri olacaksınız. Onun için sizler için ne yapsak az. Önümüzdeki günlerde sizler için başka sürprizlerimizde olacak. Bu güzel oyunu da bizlerle buluşturan Üsküdar Tiyatrosu'na ve değerli oyuncularına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyun sonunda kültür merkezi fuaye salonunda Başkan Akkaya tarafından oyunu izleyen çocuklara rüzgar gülü ve balon armağan edildi.