Akşehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan daha temiz, sağlıklı bir çevre için çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Kurban bayramı öncesinde başlatılan ve bayram sonrasında da periyodik bir şekilde mahalle mahalle çalışmalarını sürdüren ekipler, her mahalledeki çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda modern çöp konteyneri yıkama aracı ile ilaçlı sularla çöp konteynerlerinin yıkanıp, bakteri ve sinek oluşumuna karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildiğini söyledi.

Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutmaktayız. Temizlik işleri Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışmalar periyodik olarak devam edecektir” dedi.