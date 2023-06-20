Akşehir'de çöp konteynerleri yerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, şehir genelinde daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak için çöp konteynerleri yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Akşehir'de yaz mevsimi nedeniyle oluşabilecek haşere ve koku problemini engellemek için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından belirli bir program dahilinde konteyner yıkama çalışmalarına başlandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçenin daha temiz olması ve vatandaşların nezih bir ortamda yaşamaları için doğaya zarar vermeden özel solüsyonlar ile dezenfekte edilen çöp konteynerlerinin kısa sürede yeniden vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktararak, “Bu sayede çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. Bu işlem sayesinde şehrimiz sokak ve caddelerindeki çöp konteynerleri, temiz ve steril hale getirilirken, şehrimiz de layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır. Değerli hemşehrilerimizden çöp konteynerlerine atılan çöplerin poşetlenerek atılmasını ve çöp konteynerlerin yanına poşetli çöp bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.