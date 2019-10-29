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Akşehir'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Konya’nın Akşehir İlçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Konya'nın Akşehir İlçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yapan Akşehir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda yapıldı. Tören, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı'nın meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz yaptı.


Kaymakam Kurnaz'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini verdi. Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreninin yapılmasıyla birlikte program sona erdi.

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