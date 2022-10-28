Akşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar çerçevesinde aynı meydanda bir konserde düzenlenecek.

Akşehir Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreninde; İlçe protokolü, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, okul müdürleri, okulların bayrak flama ve öğrenci grupları ile öğretmenler hazır bulundu. Törende; Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Atatürk büstüne çelenkler sunuldu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar çerçevede aynı meydanda Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet Konseri düzenlenecek. Konserde sevilen sanatçı Yavuz Bingöl Akşehirlilerle buluşacak.