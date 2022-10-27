Akşehir'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde trafik polisleri tarafından şehir merkezinde dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik havadan dron destekli denetleme yaptı. Ekiplerin dron destekli denetiminde, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, kasksız motosiklet kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı ve muayenesiz araç ile trafiğe çıkanlar tespit edildi. Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının, "cezalandırmak değil, trafik güvenliğini esas alan trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumak. Evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak" olarak açıklamada bulundu. Yetkililer denetimlerin süreceğini belirtirken, sürücülerin denetimlerden memnun olduğu gözlemlendi. Kentte, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.