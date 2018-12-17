Akşehir'de Dudu Kadın Çarşısı inşaatı sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi yatırım projeleri kapsamında ilçe merkezinde yer alan eski hal binasının yerine yapımına başlanılan Dudu Kadın Çarşısı inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Eski hal binası alanında yapılan Dudu Kadın Çarşısı ile Akşehir'in prestijli ve güzel bir iş merkezine kavuşacağını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir Belediyemizin önemli yatırımlarından biri olan Dudu Kadın Çarşımız 16 bin metrekarelik kapalı alana sahiptir. Projenin maliyeti KDV dahil toplam 22 milyon TL'dir. Akşehirimizin en önemli projelerimizden birisi olan Dudu Kadın Çarşısı; özellikle de Akşehir Belediyemizin en büyük maliyetli projesidir. Dudu Kadın Çarşısı projemiz bünyesinde 71 adet işyeri, 40 adet büro ve çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca kapalı otoparkımız da bulunmaktadır. İnşaatımızın tamamlanma seviyesi şu anda %60 civarındadır. Burada daha önce 1950'li yıllarda inşa edilmiş bir hal binası vardı. Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında Akşehir'imize güzel ve fonksiyonel bir çarşı kazandırmak için yola çıktık. İnşallah 2019 yılı içerisinde bu projemiz tamamlanmış olup, Akşehir halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Ben şimdiden çarşımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanan ve 5 bloktan oluşan Dudu Kadın Çarşısı'nda; alışveriş merkezi, iş merkezi, kafeterya, butik otel ve kapalı otopark yer alıyor.