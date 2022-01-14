Akşehir'de durdurulan araçta 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta 150 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Konya plakalı araçla çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Takibe alınan araç, D-300 Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 150 adet uyuşturucu hap, şahıslardan Y.İ.'nin evinde yapılan aramada ise 5 gram esrar ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.İ. ile araçta bulunan F.A., O.Y. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.A., O.Y. ve H.Y. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer şüpheli Y.İ. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldı.