Akşehir'de engelli çocuklar fidan dikti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu; Engelliler Haftası kapsamında okul bahçesi önünde protokol üyeleri ve ilçedeki engelli çocuklarla birlikte fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Engelli çocuklarla birlikte fidan dikeni Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu toplulukta olduğu gibi biz engelli, engelsiz büyük bir aileyiz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Dileğimiz engelli engelsiz hepimizin mutlu olduğu bir hayattır” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise, “Engellilik, sadece bireyin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Engelliler Haftası kapsamında Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu bahçesi önünde protokol üyelerimiz, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Engelli arkadaşlarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Okul Bahçesi önünde yaklaşık 160 öğrenci, öğretim görevlileri ve protokolün katılımıyla 30 sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Uğur Arslan, Nasreddin Hoca Uygulama Okulu öğrencileri, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile öğretim görevlileri katıldı.