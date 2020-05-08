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Akşehir'de haşere ile mücadele çalışmaları

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi yaz sezonu için haşereyle çalışma mücadele çalışmalarına başladı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi yaz sezonu için haşereyle çalışma mücadele çalışmalarına başladı.


Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde hava şartları göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda ilk etapta larva ve kanal sisleme mücadelesi başlatıldı. Yapılan larva mücadelesi ile gübrelikler ve suluklarda oluşabilecek larvaların kaynağında etkisiz hale getirilmesi amaçlanırken, havaların ısınması ile karasinek ve sivrisinekler ile yapılacak mücadelede hedeflenen verimi alabilmek için larva ve sisleme mücadelesi önem taşıyor.


Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada haşerenin vatandaşların yaşam standardını olumsuz etkilememesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da haşereyle mücadele çalışmalarının Mayıs ayında başladığı ve Kasım ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, vatandaşların da haşereyle mücadele çalışmasına katkı sağlamaları amacıyla özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları, çöpleri poşetleyip çöp konteynerlerine bırakmaları istendi.

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