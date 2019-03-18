Akşehir'de “Hayat Kime Güzel” isimli tiyatro sahnelendi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında ‘Hayat Kime Güzel' isimli tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Akşehir Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sergilenen ‘Hayat Kime Güzel' isimli 2 perdelik komedi tiyatro oyunu Akşehirli tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi. Tekin Duman ve Çınar Şahin tarafından yazılan, Deniz Oral, Tuba Erdem, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı, Kemal Zeydan'ın rol aldığı ‘Hayat Kime Güzel' tiyatro oyunu sonunda Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya tarafından oyuncular adına Yapımcı Faruk Sofuoğlu'na bir plaket takdim edildi.

Akşehir'i 5 yıllık dönemde 114 adet tiyatro ile buluşturduklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Yine 5 yıllık süreçte konferans panel ve seminer sayımız 120, konser ve şiir dinletisi olarak da 52 etkinlik düzenlemişiz. Yine 5 yıllık süreçte 56 adet sempozyumla da bilim adamlarımızı Akşehirimizle buluşturmuşuz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanında kültür ve sanatı da ihmal etmeden sizleri bu tür etkinliklerle buluşturduk. Çünkü siz değerli Akşehirliler her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bundan sonra inşallah bu tür etkinlik ve projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

Faruk Sofuoğlu'da Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür ederek; Türkiye'nin pek çok ilinde bile bu kadar yoğun tiyatro ve kültürel etkinlik yapılmadığını söyleyip, Akşehir'e her gelişlerinde coşkulu ve yoğun bir izleyiciyle karşılaştıklarını, bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.