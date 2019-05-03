Akşehir'de Hayati İnanç'tan “Can Veren Pervaneler” konferansı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta; Araştırmacı Yazar Hayati İnanç ‘Can Veren Pervaneler' konulu konferans verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Hayati İnanç; Divan Edebiyatından, Halk Edebiyatından ve Cumhuriyet Döneminin önemli şairlerinden bolca örnek vererek gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları da dinleyicilere aktardı. Akşehir'de düzenlenen Kitap Fuarı'na olan yoğun ilgiye de dikkat çeken İnanç, “Maşallah Akşehir'i Allah nazarlardan saklasın, bugün fuardaki imzada da gördük ve her nesnede de gördük ki köprü şehir olmak başkadır” dedi.

Araştırmacı- Yazar Hayati İnanç “kalpten çıkan söz kalbe gider. Evet söz hayatidir. Bunu biz söylemedik, medeniyetimiz söyledi ve biz de tekrar ettik ama hangi söz hayatidir? Süslenmiş gösterişli sanat olsun diye yapılmış söz değil. Kalbinden gelen ve o kalbin sahibiyle meşgul olduğu söz, işte o söz hayatidir. Cana şifadır, ruha devadır” diye konuştu.

En değerli işin insana yatırım olduğuna dikkat çeken İnanç, katılımcılara tavsiyelerde bulunarak bol bol kitap okumalarını önerdi. Konferans sonunda Araştırmacı- Yazar Hayati İnanç'a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edilerek günün anısına protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Hayati İnanç'ta konferans sonunda fuaye salonunda kitaplarını da imzaladı.

Hayati İnanç; Akşehir 5. Kitap Fuarı kapsamında da fuar alanını ziyaret ederek burada kitaplarını imzalayıp hayranları ile fotoğraf çektirdi. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansa; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.