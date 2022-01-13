Akşehir'de hayvanlar için mama ve yemleme çalışmaları sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; yoğun kar yağışı ve havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı altında sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama, yiyecek ve yemleri şehrin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Bu soğuk kış günlerinde hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılıyor. Kış mevsimi itibariyle soğuk havalar, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için tüm hemşehrilerimizin duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca hayvanları beslemeye devam edecektir” dedi.