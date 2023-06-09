Akşehir'de içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları sürüyor

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü M. Ozan Küçük ile birlikte İnönü Caddesi üzerinde devam eden şebeke yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaları yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. Uzun yıllardır beklenen Akşehir içme suyu şebekesinin yenilenme projesi çalışmalarının başladığını belirten Başkan Akkaya, “Bu proje yaklaşık 100 milyon TL bedelli bir proje. İller Bankası ve KOSKİ aracılığıyla yapılıyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü ihalesini yaptı ve şu anda yaklaşık 15 kilometre civarındaki hattımız değişmiş oldu. İnşallah bu projede yeni depolar devreye girecek, mevcut yaklaşık 100 kilometre civarındaki şebekenin yenilenmesi sağlanmış olacak. Ayrıca bu sayede yüzde 40 civarında olan su kaybımızın önüne geçilmiş olacak. Sık sık basınca dayanamayıp patlayan su borular da yenileneceği için su kesintileri de olmayacak. Yine su kesintilerinin giderilmesi için yollarda kazı yapılması, trafiğe kapatılması gibi olayları da yaşamayacağız. Gerçekten Akşehir için çok önemli bir proje. Uzun zamandır alt yapı çalışmalarının yoğunluğundan dolayı şehrimizin ana merkezlerinde sıcak asfalt çalışması yapamamıştık. Bu alt yapı çalışmalarının son bölümü olan içme suyu şebekesinin yenilenme çalışmalarını bekliyorduk" şeklinde konuştu.

"Kış gelmeden sıcak asfalt çalışmasını yapmak istiyoruz"

Çalışmalara devam eden bölgeleri belirten Başkan Akkaya, "Şu anda bu çalışmalarda başladı. Nasreddin Caddesi, Cevdet Köksal Caddesi, İnönü Caddesi, Mustafa Şarlak Caddesi, İmaret Sokak, kaymakamlık civarı, Gazi Bulvarı ve 24 Ağustos Bulvarı bu yılki programımızda olan yerler. Bu bölgelerin içme suyu hatlarını yenileyip, hemen akabinde de kış gelmeden sıcak asfalt çalışmasını yapmak istiyoruz. 200 bin metrekarelik bir sıcak asfalt çalışmasını da büyükşehir belediyemizle birlikte planladık. Bugünlerde, bu yaz sezonunda birazcık zahmet olacak ama sıcak asfaltı kış gelmeden yetiştirebilmemiz için mecburen bu çalışmaları bu dönemde yapmak zorundayız. Zaman zaman hemşerilerimizin ‘Bu çalışmaları şu yazı geçirsek, bayramı geçirsek de yapsak, yurt dışından tatile gelen hemşerilerimize zahmet vermesek' gibi önerileri oluyor. Bu öneriler güzel ama eğer bunları beklersek asfalt çalışmaları yetişmeyecek. Bu nedenle şehrin ana merkezi konumunda olan, herkesin kullandığı az önce saydığımız caddelerde bu çalışmaların bir an önce yapılıp kış girmeden sıcak asfaltının yetiştirilmesi için bu çalışmaların şu anda yapılması gerekiyor. Bu senedeki takdiri ilahi çok yoğun bir yağış periyodu oldu, Karadeniz iklimi gibi oldu adeta. Bu durumda çalışmalarımızı biraz geciktirdi. Bu nedenle havaların iyi olduğu müddetçe koşar adım çalışıyoruz. Müteahhit firmamızda üç ekiple yaptığı çalışmaları 4-5 ekibe çıkartacak. Şu ana kadarki çalışmaları da gayet güzel, ben onlara da teşekkür ediyorum. Zaman zaman biraz toz olabilecek ama biz onu da şartnameye koydurduk, vidanjörlerle, arasözlerle sulama yaparak olabildiğince o tozdan kaynaklanan rahatsızlığı minimize edeceğiz. Hemşerilerimize birazcık sabır diyoruz. 7-8 yıldır, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik hatlarının yer altına alınması, Telekom çalışmaları, fiber optik internet hat çalışmaları gibi sebeplerle bayağı bir rahatsızlık verdiğimizin farkındayız. Ama rahmet zahmet olmadan olmuyor. Son olarak bu içme suyu çalışmalarına da dişimizi sıkıp sabredelim diyoruz. Ondan sonra inşallah çok konforlu bir ulaşım, konforlu bir şehir Akşehirli hemşerilerimizi bekliyor olacak. Şimdiden tüm hemşerilerimize bize gösterdikleri hoşgörü için teşekkür ediyor, muhabbetlerimi arz ediyorum. Bu çalışmalarda her zaman desteğini gördüğümüz, ihalesini yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve KOSKİ Genel Müdürümüz Ahmet Demir Beyefendiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı bildiriyorum” dedi.