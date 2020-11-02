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Akşehir'de kaçak içki ele geçirildi

Konya’nın Akşehir İlçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir İlçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 20 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Eskikale Mahallesi'nde N.B.'nin evinde kaçak içki satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine alınan arama kararı ile evde arama yapıldı. Aramada, 20 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan 2 içki kiti ele geçirilerek el konulurken, şüpheli N.B. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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