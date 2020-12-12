İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akşehir'de kaçak içki ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc’lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc'lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek aracı ve araçta bulunan M.P. ile H.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 6 adet gümrük kaçağı 100 cc'lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Kaçak içkileri B.Ö.'nün sattığı iddia edilmesi üzerine alınan arama kararı ile şahsın evinde arama yapıldı. Aramada da 17 adet 100 cc'lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.