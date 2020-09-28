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Akşehir'de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 iş yerine polis tarafından yapılan baskında 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin adet tek dal sigara ve 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 iş yerine polis tarafından yapılan baskında 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin adet tek dal sigara ve 20 bin adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçak tütün ve sigara satışı ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 iş yeri hakkında arama kararı alınarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin adet tek dal sigara ve 20 bin adet makaron ele geçirildi. İş yeri sahipleri İ.B. (22), M.T. (22), B.B. (27) ve H.Ö. (40) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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