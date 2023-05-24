Akşehir'de "Kadının Gözünden Akşehir" konulu toplantı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından “Kadının Gözünden Akşehir” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Akşehir Adliye Parkı'nda gerçekleştirilen ve Akşehirli hanımların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Merhamet dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla, bizleri yalnız bırakmayan değerli hanımlarımızı yürekten selamlıyor, katılımlarınız içinse ayrıca teşekkür ediyorum. Türk toplumunu diğer tüm toplumlardan ayıran en önemli unsur güçlü aile yapısıdır. Dolayısıyla kadınlarımız hayatımızın her aşamasında bizim gücümüzdür. Sizin fikirleriniz, talepleriniz ve önerileriniz bizim için çok değerlidir" dedi.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından katılımcılar talep ve isteklerini sözlü olarak dile getirdi. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. “Kadının Gözünden Akşehir” konulu toplantıya; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, bazı belediye birim müdürleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili Muammer Sağlam, AK Parti Akşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gülcü ile Akşehirli hanımlar katıldı.