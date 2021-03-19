Akşehir'de kahramanlık türküleri konseri

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında online olarak kahramanlık türküleri konseri düzenlendi.

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser kapsamında Akşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Grubu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Akşehir Belediyesi'nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan konser vatandaşlar tarafından ilgi görürken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da, “Bu anlamlı güne özel, Akşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Grubu'muz tarafından hazırlanan programda kahramanlık türküleri seslendirildi. Grubumuzu tebrik ediyorum. Dilinize ve gönlünüze sağlık, duygularımızı kabarttınız. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum. Mekânları cennet olsun” paylaşımında bulundu.