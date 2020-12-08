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Akşehir'de kış lastiği denetimi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.


Akşehir İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Karayolu üzerinde araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili denetim yapıldı. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ancak kış lastiği takmayan 10 araca araç başı 716 TL olmak üzere toplam 7 bin 160 TL para cezası uygulandı.

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