Akşehir'de Koridor Kitaplığının ilki açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023 kapsamında yapılması planlanan 22 koridor kitaplığının ilki Tarık Buğra İlkokulunda açıldı.

Proje kapsamında Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programda konuşan proje paydaşlarından Eğitimevi Yetkilisi Ahmet Ortadeveci, projenin amacını anlatarak katkısı olan herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, projeye Tarık Buğra İlkokulu ile başlıyor olmanın ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, “Okumanın aydınlanmanın yolundaki en önemli etkenlerden biri olduğunun farkındayız” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “Adam olmuş çocuklar, tek katlı taş binalarda ancak, adanmış öğretmenlerle okudular. Bu tip projelerle de adam olacak çocuklarla buluşturuluyorlar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Gelecek bilgiyle hazırlanıyor"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, projenin önemine dikkat çekerek, "Zengin kültürel mirasımızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak bizler için önemli bir görevdir. Çocuklarımıza ve gençlerimize değer veriyoruz. Çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Onların geleceğe donanımlı bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Çünkü gelecek bilgiyle hazırlanır. Kitap fuarları, kitap koridorları, yazar ve okuyucu buluşması bilgi paylaşımı için en etkin yoldur. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız Akşehir 'Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projesi ile şehrimizde, okuma oranının hem öğrenciler hem de veliler nezdinde önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Bu yıl da; 'Adam Olmuş Çocuklar, Adam Olacak Çocuklarla' projesi kapsamında Nesiller Sizi Okuyor sloganı ile şehrimizde de başlatılan Koridor Kitaplığı ile ülkemizin 2023 vizyonuna örnek olacak bir eğitim ve kültür projesini hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye gelen yazar Suat Turgut'da, salonda bulunan öğrencilerin interaktif katılımını sağladığı bir sunum yaparak Nasreddin Hoca fıkralarını anlatıp fıkraların altında yatan mesajları paylaştı. Kültür merkezindeki program, Tarık Buğra sesli kitap videosunun izlenmesi, günün anısına plaket takdimi ve öğrencilere kitap dağıtılması ile sona erdi. Programın ardından Tarık Buğra İlkokulunda gerçekleştirilen Koridor Kitaplığı açılışına ise, ilçe protokolünün yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de katıldı.

Koridor Kitaplığının açılışı yapıldı

Akşehir'in değeri Tarık Buğra'nın, yöresine aşık bir Anadolu insanı olarak eserlerinde Akşehir için çok özel ifadeler kullandığını hatırlatan Erdem, “Bu kitaplıklar gerçekten yavrularımız için özel hazırlanmış birer hap gibi onların gelecekte daha çok kitap okumalarını sağlayacak bir ilaç olacak diye düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından içinde 52 adam olmuş çocuğa ait 2023 kitap bulunan koridor kitaplığının açılışı gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi, Akşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Anmeg Vakfı ve Egitimevi'nin paydaşları arasında bulunduğu Nesiller Sizi Okuyor Projesi 2023 kapsamında Akşehir'de 22 adet koridor kitaplığı açılması planlanıyor. Projeyle, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek, kitap okuma oranını öğrencilerde ve toplumda yükseltmek; sadece kitap okumak değil, bilinçli okur olma felsefesini benimsetmek ve ülkenin bu günlere gelmesinde emeği olan değerli isimleri onurlandırarak gençlerin onlardan ilham almalarını sağlamak amaçlanıyor.