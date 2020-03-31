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Akşehir'de Korona virüs denetimi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.


Şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasıyla Konya il sınırlarına giriş ve çıkışlarda yapılmaya başlanan denetimler kapsamında; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolunda denetim yaptı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Isparta yolu üzerinde araçları ve transit geçen yolcu otobüslerini durdurarak, sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek genel durumlarını kontrol etti.

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