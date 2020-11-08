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Akşehir'de kumar operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibine ve şahıslara idari para cezası verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibine ve şahıslara idari para cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Seyran Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi. Kahvehanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahıs ile birlikte kahvehane işletmecisi Z.B. gözaltına alındı. Kumar oynayan 4 şahsa kişi başı bin 225 TL olmak üzere 4 bin 900 TL ceza yazıldı. İşyeri sahibi hakkında kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca işyeri sahibine maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL, kumar oynayan 4 şahsa maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlalden kişi başı 800 TL olmak üzere 3 bin 200 TL para cezası yazıldı.

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