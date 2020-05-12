Akşehir'de kumar oynatılan eve baskın

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynanan eve düzenlenen baskında yakalanan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nasreddin Mahallesi Ambar Sokak'ta bir evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu adrese baskın düzenledi. Baskında evde bulunan 164 deste oyun kağıdı ve poşet içerisindeki sigaralara el konuldu. Kumar oynadığı değerlendirilen R.Y.(35), Ş.Ö.(35), İ.Ö.(44), A.B.T.(43), T.Ç.(40), G.Ö.(35) ve A.A.(42) ile kumar oynattığı iddia edilen E.D.(44) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılırken Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi başı bin 225 TL olmak üzere 8 şahsa toplam 9 bin 800 TL para cezası uygulandı.