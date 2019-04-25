Akşehir'de kurumlar arası futbol turnuvası

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında, şampiyon Akşehir Devlet Hastanesi Futbol Takımı oldu.

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğünün birlikte organize ettiği 5. Şipitin Çıksın Kültür ve Spor Şenliği Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının final maçı, Akşehir Belediyesi Karahüyük Kapalı Sentetik Halı Saha Spor Tesisinde yapıldı. Final maçında Akşehir Devlet Hastanesi ile Akşehir Parkhayat Hastanesi futbol takımları mücadele etti. Maçı kazanan Akşehir Devlet Hastanesi Futbol Takımı şampiyon oldu. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde derece alan takımlara kupaları ve madalyaları, turnuvayı izleyen ilçe protokolü tarafından verildi. Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ödül töreni sırasında yaptıkları konuşmalarda tüm takımları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödül töreninin ardından protokol ve dereceye giren takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvanın final maçını; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.