Akşehir'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir Gölü çevresindeki Kıyı Kenar Çizgisi sorunu yaşayan mahalle muhtarlarıyla saha çalışmalarını değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Akşehir Gölü'nün 1997 yılından bu yana süregelen kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile ilgili olarak AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem önderliğinde Meclise sunulan “Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanun teklifinin yasalaşması sonrasında Akşehir Gölü çevresindeki Kıyı Kenar Çizgisi sorunu yaşayan mahalle muhtarları için AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem önderliğinde bir bilgilendirme, Kadastro Müdürlüğü'nce başlatılan saha çalışmalarını değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kıyı kenar çizgisi dışında kalan taşınmazların kadastro çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kadastro çalışmalarında sona gelindiği askı ve ilan sürecinde mağduriyetin olmaması açısından el birliğiyle hareket etmek gerektiği hususunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, muhtarların soruları da ilgili kurum yetkilileri tarafından cevaplandırıldı. Kadastro çalışmalarında muhtarların çok sıkı bir şekilde takibini yaparak vatandaşların bilinçli bir şekilde bilgilendirilip en doğru şekilde tespitin yapılması gerektiği belirtildi.

Başkan Akkaya geçtiğimiz haftalarda öğretmenevinde bir ön toplantı yaptıklarına değinerek, kıyı kenar çizgisinde gelinen noktanın önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Kıyı kenar çizgisinin dışına çıkan parsellerin tapularının hak sahiplerince alınması için iki yıllık sürenin başladığına ve sürenin geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Başkan Akkaya, bu aşamadan sonra daha iyi gelişmeler için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, Kıyı Kenar Çizgisi konusunda yıllardır çözülemeyen sorunların bir nebze olsun çözüldüğünü, bu süreçten sonra kadastro çalışmalarında ve diğer gelişmelerde muhtarların ve hak sahibi vatandaşlarında azami dikkat göstermesi gerektiğini belirterek, konu ile ilgili çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Tapu Kadastro Konya Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Yağan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanı Aydın Menek, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili birim müdürleri ve personeli ile Akşehir Gölü çevresindeki Kıyı Kenar Çizgisi sorunu yaşayan mahallelerin muhtarları katıldı.