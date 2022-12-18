Akşehir'de “Mutlu Yuvanın Sırları” konulu konferans

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde Eğitimci ve Kişisel Gelişim Uzmanı Asım Yekeler tarafından ‘Mutlu Yuvanın Sırları' konulu bir konferans verildi.

Akşehir Belediyesi organizasyonuyla Eğitimci ve Kişisel Gelim Uzmanı Asım Yekeler tarafından ‘Mutlu Yuvanın Sırları' konulu bir konferans verildi. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansta evliliğin önemine dikkat çeken Yekeler, mutlu evlilik için eşlerin arasındaki sorunları kendi anne baları ile değil, eşinin annesi ve babası ile konuşarak çözüme ulaştırmalarını tavsiye etti. Konferansında yaşadığı olaylardan örnekler vererek katılımcılara bilgiler veren Asım Yekeler, “Çocuklarımızın en önemli eğitimi alacağı kişiler anneleridir. Anneler çocukları iyi yetiştirirse, cinayetler, kavgalar, kadına şiddetler, evlilikte boşanmalar gibi birçok sorunun yüzde yetmiş önüne geçilir” dedi.

Konferansında bir çifti sahneye davet eden Yekeler, onlara bir tarafında ‘ailem' bir tarafında ‘yuvam' yazan yastıkları boyunlarına takmalarını istedi. Ailem yazan ve biraz şişkin olan tarafı önlerine gelecek şekilde takan çifte birbirlerine sarılmaları isteyen Yekeler, çiftlerin şişkinlik nedeniyle sarılamadığını görünce bu seferde yuvam yazılı şişkin olmayan tarafı önlerine alarak sarılmalarını istedi. Sahnedeki çift kolayca birbirine sarılınca “işte görüldüğü gibi evlilikte öncelik yuvada olmalı sonrasında ise ailede olmalıdır. Mutlu yuva için önceliği yuvanıza verirseniz mutlu olursunuz, Ancak her iki tarafında ailesi öncelikli olursa bu yuvada mutluluk olmaz” diye konuştu.

Konferansının sonunda katılımcıların sorularını alıp cevaplar veren Asım Yekeler'e Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saati armağan edildi. Başkan Akkaya, “sağlıklı bir toplumun çekirdeği sağlıklı bir ailedir. Bu nedenle sağlıklı ailelerin, mutlu yuvaların artması, yuvaların dağılmaması için bu tür eğitici konferans serilerine devam edeceğiz. Bu güzel ve eğitici konferans için değerli Asım Yekeler Hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.