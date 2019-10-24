Akşehir'de Nasreddin Hoca fıkra canlandırma yarışması sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 3. Ulusal İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması bölge finalleri sürüyor.

Akşehir Kültür Merkezi ile Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmasında öğrencilerin yaptıkları tiyatro gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Marmara Bölgesinde Turkuaz Tiyatro rumuzuyla yarışan Kocaeli Gebze Emlak Konutları İlkokulu, İç Anadolu Bölgesinde Kutup Yıldızı rumuzuyla yarışan Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kuyruklu Yıldız rumuzuyla yarışan Ordu Altınordu Haki Yener İlkokulu, Ege Bölgesi'nde ise Dahiler rumuzuyla yarışan Manisa Salihli Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlkokulu bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmada Cuma günü Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin bölge birinciliği yarışmaları gerçekleştirilirken, yarışmanın Türkiye Finali ise 26 Ekim Cumartesi günü Akşehir Kültür Merkezinde yapılacak. Yarışmada dekor, kostüm ve oyunculuklarıyla bölge birinciliği için ter döken minikler, sonuçların açıklanmasının ardından kazandıklarını öğrenince sevinçlerini birbirlerine sarılarak gösterdi.

Yarışma başlangıcında bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Fıkra Canlandırma yarışmamızın başarılı bir şekilde geçmesini umut ediyorum. Bu coğrafyanın, toprakların kültür mirası olan Nasreddin Hocamızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek ve tanıtabilmek için Milli Eğitim Bakanlığımız ve belediyemizin işbirliği ile böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Siz değerli öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi Akşehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz” diye konuştu.

Fıkra Canlandırma Bölge Finallerinin ilk gününün sonunda katılımcı okulların tiyatro gruplarına madalyaları ve hediyeleri ilçe protokolü tarafından takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.