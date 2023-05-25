Akşehir'de Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yıl dönümünde anıldı

yıl dönümünde Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen panelle anıldı.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yıl dönümünde Akşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi paydaşlığında düzenlenen "Anadolu Mektebi Vefatının 40. yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı" ile anıldı. Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlene panelde açılış konuşması Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptı. Başkan Akkaya, Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle andıklarına değinerek “Üstad, yaşadığı dönemin zorluklarına rağmen değerlerine ve davasına bağlılığı, mütevazılığı, ülkesini, ideallerini, inancını tehdit edenlere karşı dik duruşu ile her zaman örnek şahsiyetlerden biri olarak milletimizin gönlünde müstesna yerini almıştır” dedi.

Başkan Akkaya salonu dolduran gençlere seslenerek, “Sevgili gençler, Ülkemiz son zamanlarda, yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından, elektrikli ve yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atmış ve sizler sayesinde bu adımlar daha da artarak çoğalacaktır. Ülkemiz için çalışan ve ülkenizin gelişmesine katkıda bulunan bireyler olacağınıza inancımız ve güvenimiz tamdır. Üstad Necip Fazıl gibi Türk Edebiyatının önemli şahsiyetlerini gençlerimize okutturan, anlatan ve anlattıran Anadolu Mektebi'ni tebrik ediyorum. Anadolu Mektebi kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü Bakanıma ve tüm katkı veren kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Bu gün burada bizlere Necip Fazıl üstadı anlatacak gençlerimizin gözlerinden öpüyorum ve başarılar diliyorum. Panelimizin verimli olmasını diliyor, katılımlarından dolayı bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından hazırlanan panele geçildi. Başkanlığını Manisa'dan katılan Nur Bahar Karakaya'nın yaptığı panelde; Konya'dan katılan Kübra Nur Bayraktar “Hakikati Haykıran Adam” konulu sunumunu, Hatay'dan katılan Emine Onur “Necip Fazıl Ve Karanlık Benlik Kavramı” konulu sunumunu, Karaman'dan katılan Muhammet Fatih Kopçal “Din, Tasavvuf Ve Büyük Doğu Düşüncesi” konulu sunumunu ve Akşehir'den katılan Kadime Berra Öncel ise “Necip Fazıl Eserlerinde Ölüm ve Ölümsüzlük” konulu sunumunu yaptı. Panelin sonunda Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Prof. Dr. İbrahim Kavaz ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü tarafından birer değerlendirme konuşması yapıldı. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından panelist öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı. Necip Fazıl Anma etkinliği açılış paneline Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Prof. Dr. İbrahim Kavaz, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.