Akşehir'de öğrencilere 500 adet fidan dağıtıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrencilere 500 adet çam ve sedir fidanı dağıtılırken, fidan dikimi da yapıldı.

Akşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akşehir Orman İşletme Şefliği işbirliği ile Haydar Tuna İlkokulu bahçesinde fidan dikimi yapılarak öğrencilere ağaç fidanı dağıtıldı. Okuldaki etkinliğe; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Orman İşletme Şefi Ramazan Öncel, Haydar Tuna İlkokulu Müdürü Ömer Kılıç, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere ağaç dikmenin önemi ve ne şekilde dikileceği ile ilgili bilgi verildi. Etkinliğe katılan protokol tarafından okul bahçesinde 10 fidan toprakla buluşturulurken, yaklaşık 500 çam ve sedir fidanı da öğrencilere dağıtıldı.