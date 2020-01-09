İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili

Konya’nın Akşehir ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.


Akşehir'de devam eden yoğun kar yağışının ulaşımda sorun oluşturabileceği değerlendirilerek okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli memurlar da bir gün idari izinli sayılacak. Kar yağışı sonrası okul bahçeleri ve yollar beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.


Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen ve KOSKİ ekipleri de ilçe genelinde iş makineleri ile kar temizliği yaparken, vatandaşlar evlerinin önünü ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. İlçe genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, kar temizliği çalışmaları kapsamında yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.