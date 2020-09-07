Akşehir'de okullardaki bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Konya'nın Akşehir ilçesindeki 18 okulda başlatılan güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Akşehir ilçesinde okullarda başlatılan güçlendirme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları yapılan bazı okullarda incelemelerde bulundu. Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya'nın incelemelerine AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu'da eşlik etti. Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Özden Çınar MTAL ve Haydar Tuna İlkokulundaki güçlendirme bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, inşaat yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Erdem, Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet daha sonra Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki E-Sınav Merkezini inceledi.

Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğine değinerek, okullar açılmadan çalışmaların tamamlanıp öğrencilerin depreme dayanıklı ve modern okullarda eğitime devam edecek olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.