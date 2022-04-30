Akşehir'de Ramazan eğlenceleri sürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan Ramazan eğlenceleri çerçevesinde stand up gösterisi düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programda kendi hayatından örnekler veren Ömer Akbaba; meşhur olmaya çalışan birinin komik halleri, 8 kere girdiği üniversite sınavını 25 yaşında kazanan birinin ailesiyle ve çevresiyle trajikomik hallerini “Gülüşmek Üzere” başlığı altında sahneledi. İzleyicilerle diyalog kuran Ömer Akbaba, ışıkları söndürtüp izleyicilerin cep telefonlarının ışıklarını yakmasını isteyerek salonda renkli görüntüler oluşmasını sağladı.Oldukça esprili gecen programda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Ömer Akbaba'ya bir plaket takdim edildi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır Ramazan ayında bu tür gösteri ve eğlenceleri yapamadıklarını dile getiren Başkan Akkaya, pandeminin gücünü kaybetmesiyle birlikte bu Ramazan'da dolu dolu programlar ve etkinlikler yaptıklarını, özellikle çocukların hafızalarında güzel anılar oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Programda çocuklar için palyaço, dans gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri de yer alırken, program sonrasında da çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ikramı yapıldı.